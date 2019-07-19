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Происшествия

Цена дочери — 30 тысяч сомов. В Узгене отец пытался продать новорожденную

22-летний житель Узгена задержан при попытке продать свою дочь. Информацию подтвердили в городском управлении труда и социального развития.

По данным местной милиции, факт зарегистрирован в ЕРПП.

Известно, что попытка продажи ребенка зафиксирована 15 июля. Свою дочь мужчина оценил в 30 тысяч сомов. Он задержан. Ошский городской суд удовлетворил ходатайство следствия и взял узгенца под стражу сроком на два месяца.

Девочка доставлена в один из реабилитационных центров Оша. Выяснилось, что никаких документов родители, состоящие в гражданском браке, на новорожденную не оформили, хотя ребенок родился еще 25 июня.

О покупателе живого товара ничего не сообщается. Расследование продолжается.
 
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