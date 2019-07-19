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В Кыргызстане выявлена компания, занимавшаяся отмыванием денег

Сейчас рассматривается материал в отношении ООО «Марин Бункер» по факту уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Об этом 24.kg сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, этот факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по статье 215 части 2 пункта 1 «Легализация (отмывание) преступных доходов, совершенная группой лиц по предварительному сговору» УК КР. В ходе досудебного производства установлено, что компания совершила на территории страны ряд сомнительных банковских операций по переводу безналичных расчетов.

«Банковские операции обосновываются наличием договорных взаимоотношений с рядом контрагентов. Но они вызывают подозрения в части соблюдения налогового законодательства. Фирма открывала расчетные счета в разных банках. Например, сейчас на счете одного из банков республики находится более 69 миллионов российских рублей и более $924 тысяч, которые были арестованны в рамках следствия постановлением Первомайского районного суда Бишкека», — рассказали в ГСБЭП.

На основании судебного решения в одном из банков произведена выемка документов, связанных с открытием и движением денежных средств по расчетным счетам ООО «Марин Бункер». В результате установлено, что все банковские операции, в том числе и открытие расчетного счета, совершались гражданином России. Именно он является директором компании. Зарегистрирована она в РФ.

«Нами получено международное следственное поручение от Генеральной прокуратуры России об оказании правовой помощи по истребованию сведений относительно ООО «Марин Бункер» в рамках уголовного дела, возбужденного главным надзорным органом РФ по факту мошенничества в сфере страховой деятельности. Следствию стали известны подробности неправомерного происхождения денег, полученных ООО «Марин Бункер» у одной из страховых акционерных организаций России. Деньги якобы получены в связи с наступлением страхового случая по повреждению нефтяного танкера на территории КНР. Однако на самом деле такого факта не было», — подчеркнули в Финполе.

Сейчас ГСБЭП направлены международные поручения по установлению более детальных обстоятельств происхождения денег компании «Марин Бункер» и их перевода на территорию Кыргызстана. По результатам ответов будет принято окончательное процессуальное решение с привлечением к уголовной ответственности виновных лиц.
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