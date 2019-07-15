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В Кыргызстане задержали лидера экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир»

Службой по противодействию экстремизму и незаконной миграции задержан активный лидер религиозной экстремисткой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» по Джалал-Абадской, Чуйской областям и Бишкеку. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По ее данным, 41-летний уроженец Джалал-Абадской области находился в розыске с ноября 2018 года за совершение преступления, предусмотренного статьей 299-2 (Приобретение, изготовление, хранение, распространение, перевозка и пересылка экстремистских материалов, а также умышленное использование символики или атрибутики экстремистских организаций) Уголовного кодекса в старой редакции.

«Во время задержания мужчина оказал активное сопротивление. Оперативные сотрудники его доставили в Следственную службу УВД Ленинского района Бишкека. Было изъято большое количество литературы и электронных носителей с материалами запрещенной религиозной организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Назначена необходимая судебно-теологическая экспертиза», — говорится в сообщении.

По предварительным данным МВД, мужчина скрывался от правоохранительных органов и активно осуществлял экстремистскую деятельность.

«Он занимался вербовкой граждан из числа социально уязвимых слоев населения, а также систематически посещал собрания лидеров экстремистского подполья, где обсуждались дальнейшие планы по распространению экстремистской идеологии на территории республики. Ленинским районным судом Бишкека в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста с содержанием в СИЗО-1 сроком на один месяц. Проводятся необходимые специальные следственные действия», — заключили в МВД.
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