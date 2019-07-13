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Происшествия

В Кара-Суу за убийство тещи мужчину осудили на 12,5 года тюрьмы

Ошский областной суд смягчил наказание мужчине, обвиняемому в убийстве тещи. В приговоре суда говорится, что он в пьяном состоянии несколько раз ударил мать своей супруги ножом в область сердца.

Ранее Кара-Суйский районный суд приговорил Э.А. к 15 годам лишения свободы. Областной суд снизил срок до 12 лет и 6 месяцев. 

В ходе судебного разбирательства во второй инстанции обвиняемый полностью признал свою вину. Он рассказал, что в день произошедшего встретился со своей супругой и детьми. Проводив их, пошел к своему знакомому, выпил с ним спиртное, а затем пришел домой, где была теща.

«Жена сказала мне, чтобы я не приходил домой, потому что мы поругаемся с ее матерью. Я сначала согласился, но, выпив спиртного, все же пошел. Дома теща сказала, что не даст жить мне вместе с ее дочкой, стала оскорблять. В гневе я взял нож и один-два раза ударил ее. Как это произошло, не знаю. Выйдя на улицу, увидел, что руки в крови, а затем позвонил сам в милицию и рассказал все, как есть. Теща жила с нами и постоянно ругала меня», — отметил подсудимый.
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