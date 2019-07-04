Два года неизвестности. Супруга опознала тело мужа, пропавшего в Москве

Гражданка Кыргызстана Ч.Ш. обратилась в феврале в представительство МВД КР в РФ с просьбой найти мужа, пропавшего без вести почти два года назад. Об этом сообщили в пресс-службе МВД КР.

В последний раз мужчину видели в Москве 11 июля 2017 года. «Выяснилось, что с гражданским мужем М.С. они вели общее хозяйство с 2001 года, у них трое несовершеннолетних детей. В Москву приехали в феврале 2016-го», — отметили в ведомстве.

Женщина обратилась в конце июля 2017 года с заявлением в местный отдел полиции по факту исчезновения гражданского мужа, но результаты проверки не известны. К тому же после этого заявительница выехала на родину. Самостоятельные поиски без вести пропавшего результата не дали.

Представительство МВД КР в РФ повторно обратилось к российским коллегам для организации розыска и установления местонахождения гражданина Кыргызстана.

«Проведен комплекс оперативно-разыскных мероприятий, проверки по всем имеющимся учетам МВД России, установлению неопознанных трупов, схожих по описанию. Поднимались картотеки прошлых лет, проведена большая работа, обнаруженные сведения предъявлялись для опознания. 28 июня 2019 года Ч.Ш. опознала на фотографии тело мужа, обнаруженное 16 июля 2017 года в Москве без признаков насильственной смерти. Данный факт зарегистрирован как самоубийство, проводилась экспертиза, тело было направлено в морг, позже его похоронили как неизвестного», — отметили в ведомстве.

В настоящее время решается вопрос об эксгумации и направлении груза 200 на малую родину.