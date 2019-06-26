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Происшествия

Кыргызстанца разыскивают за попытку изнасилования российской школьницы

Полиция разыскивает 24-летнего гражданина Кыргызстана, которого подозревают в попытке изнасилования, совершенной в городе Кудрово Всеволожского района Ленинградской области. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, преступление совершено около двух часов ночи 24 июня. Потерпевшая — ученица коррекционной школы для учащихся с нарушением слуха, которая возвращалась с праздника выпускников «Алые Паруса».

По словам ее отца, преступление совершено водителем «Яндекс.Такси», подвозившим выпускницу до дома. По прибытии на место, мужчина пытался склонить потерпевшую к насильственным действиям сексуального характера, однако она сумела вырваться и убежать.
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