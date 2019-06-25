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Более 100 тысяч рублей забрали у кыргызстанца грабители в Москве

Неизвестные совершили разбойное нападение на гражданина Кыргызстана в Москве. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва».

По его данным, вечером 24 июня в службу «02» поступило сообщение от гражданина КР, 1991 года рождения, о разбое. Установлено, что двое пассажиров автомобиля кыргызстанца, угрожая ножами, избили его, похитили мобильный телефон и принадлежащие ему 101 тысячу рублей, после чего скрылись.

Сумма материального ущерба составила около 106 тысяч рублей. По факту полиция возбудила уголовное дело по статье «Разбой» УК РФ.
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