Более 100 тысяч рублей забрали у кыргызстанца грабители в Москве

Неизвестные совершили разбойное нападение на гражданина Кыргызстана в Москве. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва».

По его данным, вечером 24 июня в службу «02» поступило сообщение от гражданина КР, 1991 года рождения, о разбое. Установлено, что двое пассажиров автомобиля кыргызстанца, угрожая ножами, избили его, похитили мобильный телефон и принадлежащие ему 101 тысячу рублей, после чего скрылись.

Сумма материального ущерба составила около 106 тысяч рублей. По факту полиция возбудила уголовное дело по статье «Разбой» УК РФ.