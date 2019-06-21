Массовая драка кыргызстанцев в Москве. Возбуждено уголовное дело

Представительство МВД Кыргызстана в России сообщает, что по факту массовой драки между уроженцами Кыргызстана у Московского метрополитена возбуждено уголовное дело.

Читайте по теме В Москве произошла массовая драка кыргызстанцев. Один человек погиб

В ходе предварительной проверки установлено, что 19 июня в 5.33 в дежурную часть милиции по району Соколиная гора Москвы через службу «02» поступило сообщение, что на улице Большая Семеновская происходит конфликт между гражданами азиатской внешности. Через 5 минут пришло сообщение от сотрудников полиции на Московском метрополитене, что в вестибюле станции «Электрозаводская» лежит 20-летний гражданин Кыргызстана с ножевым ранением, погибший — уроженец Аксыйского района Джалал-Абадской области, находящийся на территории России с сентября 2018 года.

Выяснилось также, что ссора, предшествующая драке, произошла в это же утро около кафе-ресторана «Иссык-Куль». Стали выяснять отношения две группы граждан из 10-15 человек. Драка продолжилась около входа в метро, в результате которой от полученных ножевых ранений скончался кыргызстанец.

Кроме этого, было установлено, что трое граждан КР с различными травмами — переломами и ранениями — были госпитализированы в городские территориальные больницы Москвы.

По факту в отношении гражданина КР возбуждено уголовное дело по статье «Убийство УК РФ. Оно предусматривает наказание до 15 лет.

В ходе проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий установлен и задержан 20-летний уроженец Узгенского района Ошской области, который подозревается в совершении убийства. Он водворен в ИВС Москвы.

Родственники погибшего при содействии посольства КР в РФ решают вопрос отправки груза 200 на малую родину после проведения всех необходимых судебно-медицинских и других экспертиз.