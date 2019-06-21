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В Грузии вспыхнули антироссийские протесты. Полиция применила газ и водометы

Полиция в Тбилиси применила слезоточивый газ, водометы и резиновые пули для разгона демонстрации возле здания парламента Грузии. Об этом сообщает ВВС.

По данным СМИ, участники митинга с требованием отставки членов правительства ранее попытались прорваться во двор здания парламента.

ВВС
Фото ВВС

Протесты вспыхнули после того, как депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов обратился к участникам проходящей в Тбилиси Межпарламентской ассамблеи православия, сидя в кресле спикера грузинского парламента.

Он обратился к делегатам ассамблеи — парламентариям из преимущественно православных стран — на русском языке, что вызвало гнев грузинских политиков и рядовых жителей Грузии, резко негативно относящихся к российскому присутствию в стране.

По информации АФП, около 10 тысяч протестующих, собравшихся перед зданием парламента, прорвали полицейское оцепление, требуя отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе и других официальных лиц. Часть из них пришла с флагами Евросоюза и плакатами со словами «Россия — оккупант».

Полицейские пресекли попытку штурма, к утру пятницы рассеяв основную часть собравшихся на проспекте Руставели.

Как сообщает корреспондент ВВС, часть митингующих тем не менее осталась на месте. По информации грузинских СМИ, некоторые участники протестов пытаются соорудить баррикады недалеко от здания тбилисской филармонии. Митингующие перегородили улицу автобусом, мусорными баками.

ВВС
Фото ВВС

Минздрав Грузии сообщил о 14 пострадавших участниках акции и 38 полицейских. Грузинский «Первый канал» сообщил о ранении своего сотрудника на митинге. По заявлению телеканала оператор получил ранение в область лица.

Один из лидеров бывшей партии власти «Единое национальное движение», депутат парламента Роман Гоциридзе заявил журналистам в ночь на пятницу, что ранены более сотни граждан.

Официальных данных о числе пострадавших пока нет. Однако, согласно сообщениям, многие получили травмы от резиновых пуль, которые были применены в ходе разгона акции протеста.

Советник грузинского премьер-министра Мамуки Бахтадзе сообщил, что в больницы с различными травмами были доставлены 39 сотрудников полиции и 30 участников протестов.

Для разгона протестующих были также применены водометы. Пострадали несколько журналистов.
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