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Происшествия

Контрабанда авто. ГСБЭП выявила еще один дорогой грузовик

Выявлен факт экономической контрабанды при ввозе грузового автомобиля. Об этом 24.kg сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, в ГСБЭП поступили материалы о расхождении данных по таможенному оформлению и постановке автотранспортных средств, ввезенных на территорию республики, на первичный учет в органах регистрации. При проверке установлено, что еще в 2016-м ввезена грузовая автомашина Volvo 2008 года выпуска с грузовым прицепом «Ванхул».

Транспортные средства поставлены на первичный учет в Бишкеке и зарегистрированы на имя гражданина Кыргызстана М.А. с выдачей государственных номерных знаков и свидетельства.

«Этот факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по статье 223 «Экономическая контрабанда, то есть перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров или иных предметов» УК КР. Оказалось, что основанием для постановки на первичный учет послужили сопроводительные документы на автотранспортные средства и декларации на товары. Однако в ходе следствия установлено, что документы поддельные и не числятся в базе данных Государственной таможенной службы», — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, сам М.А. рассказал, что не приобретал эти транспортные средства и тем более не обращался в таможенные органы республики.

«В результате противоправных действий со стороны неустановленных лиц государственному бюджету нанесен ущерб в особо крупном размере — 1 миллион 408 тысяч 512,98 сома. Грузовой автомобиль с прицепом задержан в Токмаке и помещен на штрафстоянку. Сейчас проводятся мероприятия, направленные на установление причастных лиц, а также на возмещение ущерба в бюджет государства», — заключили в ГСБЭП.

Дело о контрабанде дорогостоящих автомашин находится на стадии расследования. По фактам ввоза таких авто без уплаты таможенных пошлин возбудили 13 уголовных дел, под арестом 120 автомобилей. В ГСБЭП не исключают, что их может быть больше.
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