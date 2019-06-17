Гражданина Туркменистана задержали в Москве за совершенный в Бишкеке разбой

В Москве задержан гражданин Туркменистана, совершивший разбойное нападение в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Уточняется, что иностранец совершил преступление в 2010 году и все это время скрывался.

«Почти 10 лет подозреваемый находился в межгосударственном розыске. В сентябре 2010-го, будучи студентом первого курса КГУ им. И.Арабаева, Н.Р. вместе со своими знакомыми на пресечении улиц Манаса и Токтогула избил мужчину и украл у него крупную сумму денег. Всех участников разбойного нападения установили, они понесли наказание. Сейчас к уголовной ответственности привлекут Н.Р.», — сообщили в МВД.