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Происшествия

Гражданина Туркменистана задержали в Москве за совершенный в Бишкеке разбой

В Москве задержан гражданин Туркменистана, совершивший разбойное нападение в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Уточняется, что иностранец совершил преступление в 2010 году и все это время скрывался.

«Почти 10 лет подозреваемый находился в межгосударственном розыске. В сентябре 2010-го, будучи студентом первого курса КГУ им. И.Арабаева, Н.Р. вместе со своими знакомыми на пресечении улиц Манаса и Токтогула избил мужчину и украл у него крупную сумму денег. Всех участников разбойного нападения установили, они понесли наказание. Сейчас к уголовной ответственности привлекут Н.Р.», — сообщили в МВД.
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