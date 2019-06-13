В России кыргызстанца обвинили в убийстве бывшего начальника

В городе Усть-Илимске Иркутской области кыргызстанца обвинили в убийстве бывшего начальника. Об этом сообщили российские СМИ.

По данным следствия, гражданин Кыргызстана в октябре 2018 года нанес бывшему начальнику (уроженцу КНР) несколько ударов металлической трубой по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Следствие установило, что в ночь с 27 на 28 октября 2018 года обвиняемый проник на территорию ООО «Трейд Экспорт», расположенного на промышленной площадке ЛПК Усть-Илимска. После преступления 28-летний мужчина скрылся, а через несколько дней покинул Россию и был объявлен в розыск.

Следователи при осмотре места происшествия за территорией предприятия обнаружили маску и металлическую трубу со следами крови.

Изъяты видеозаписи с камер наблюдения магазина, где куплены маска и перчатки, и предприятия, на одной из которых отчетливо видно, что в ночное время на территорию заходит мужчина, а через некоторое время убегает.

Накануне убийства обвиняемого уволили с предприятия.

Мужчину задержали сотрудники полиции в аэропорту Новосибирска после возвращения с родины. В настоящее время обвиняемый содержится под стражей. Дело направили в суд.