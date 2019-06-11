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Происшествия

Кыргызстанца, ударившего ножом мужчину, осудили в России

В Твери (Россия) осудили кыргызстанца, который ударил мужчину ножом. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, 13 февраля 2019 года в Твери между двумя мужчинами произошел конфликт. Во время словесной перепалки, когда аргументы закончились, житель Кыргызстана достал из кармана нож и ударил оппонента в живот.

В результате потерпевший получил различные травмы.

Суд признал гражданина Кыргызстана виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года в исправительной колонии общего режима.
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