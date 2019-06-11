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Происшествия

В городе Ош после родов умерла 23-летняя женщина

В Оше после родов умерла 23-летняя женщина. Информацию об этом 24.kg подтвердила главный гинеколог Минздрава Кыргызстана Раиса Асылбашева.

По ее словам, погибшая с 13 недель стояла на учете по беременности. Поступила в больницу 8 июня в 9.10 с доношенным сроком с преждевременным разрывом плодных оболочек.

«Родила нормально, ребенок по шкале Апгар 7-8 баллов весом 3 килограмма 250 граммов. Но в  послеродовом периоде появились осложнения, которые привели к смерти. Причину я назвать не могу, проводится служебное расследование», — отметила она.

Раиса Асылбашева добавила, что родные отказались от вскрытия, что усложняет установку причины смерти.

Отметим, что 3 июня в Кара-Буринском районе Таласской области скончалась беременная женщина. Минздрав также проводит расследование.
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