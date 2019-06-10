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В Бостери милиция задержала разбойников, нападавших на граждан Индии и Пакистана

В селе Бостери Иссык-Кульской области задержали четырех молодых людей, подозреваемых в разбойном нападении. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Преступная группа совершала разбойные нападения на иностранцев — граждан Индии и Пакистана. Среди задержанных есть девушка.

«В Бишкеке 1 мая пятеро неизвестных лиц ворвались в дом гражданина Пакистана, избили его и украли $1,6 тысячи. 20 мая они же ворвались в квартиру, где жили студенты из Индии, украли у них 40 тысяч сомов, отобрали два ноутбука и шесть мобильных телефонов. Злоумышленники совершили еще четыре преступления в столице и городе Канте», — сообщили в МВД.

Все четверо задержанных ранее судимы за кражи и хулиганство.

«Они освободились из мест лишения свободы несколько месяцев назад. Все преступления тщательно планировали, следили за жертвами, во время нападений надевали маски», — добавили в МВД.
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