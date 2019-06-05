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Экстремист пытался обокрасть банк в Джалал-Абаде

В Джалал-Абаде сотрудники милиции задержали 36-летнего М.Ж. по подозрению в разбойном нападении. Об этом сообщили в УВД региона.

Уточняется, что мужчина пришел в филиал банка «Компаньон», стал угрожать пистолетом кассиру.

«Женщина успела закрыть дверь и нажать на тревожную кнопку. Подозреваемый скрылся с места преступления. Сотрудники криминальной милиции задержал 36-летнего М.Ж. Во время обыска у него были найдены пистолет, а также литература экстремистского толка. Кроме того, установлено, что М.Ж. по каналу Telegram связывается с членами террористических организаций», — сообщили в УВД.
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