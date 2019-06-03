В Бельгии загоревшуюся Tesla Model S пожарные утопили

В Антверпене (Бельгия) загорелся очередной электромобиль Tesla Model S. Об этом сообщил портал HNL.

По данным издания, Tesla Model S загорелась прямо во время подзарядки. Подключена она была к фирменной быстрой зарядке Supercharger.

Приехавшие на вызов пожарные после того, как потушили автомобиль, опустили его в огромную емкость с водой, чтобы машина снова не воспламенилась — такая возможность в случае с электромобилями есть.

Фото Marc De Roeck. Сгоревшее зарядное устройство Supercharger

О пострадавших издание не сообщает.

Кстати, за последнее время в разных странах мира сгорело несколько электромобилей Tesla.