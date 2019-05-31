Погибший ученик 48-й школы Бишкека оказался зачинщиком драки

Погибший ученик 48-й школы был зачинщиком драки. Об этом на совещании с правоохранительными органами в мэрии Бишкека сообщил начальник Первомайского РОВД Акылбек Казакеев.

Он сообщил, что за двое суток до драки между учениками произошла стычка.

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«Она переросла в разборки. Вечером, когда подозреваемый играл в футбол, с друзьями подошел подросток, который впоследствии погиб. Словесная перепалка переросла в драку», — сообщил он.

Начальник управления образования мэрии Бишкека Сауле Мейрманова отметила, что степень вины и ответственность учебного заведения и директора определит следствие.

«Мы тоже разбираемся в ситуации. Но должен быть системный подход. Нельзя сказать, что виновата только школа. Виноваты все. Но самое страшное, что мы потеряли ребенка», — отметила она.

Напомним, один из подростков после драки скончался. Он пожаловался на головную боль, его госпитализировали, в больнице на следующий день он умер.