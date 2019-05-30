В «Кыргыз темир жолу» выявили многомиллионные финансовые нарушения

Счетная палата выявила финансовые нарушения в национальной компании «Кыргыз темир жолу». Об этом сообщила пресс-служба СП по итогам аудита компании за 2016-2017 годы.

Выявлены завышение объемов строительно-монтажных работ на 2 миллиона 800,3 тысячи сомов, арендная плата, подлежащая перечислению в бюджет, — 1 миллион 748,7 тысячи сомов, нарушение налогового законодательства — 1 миллион 655,1 тысячи сомов и дополнительно начисленные доходы в Социальный фонд — 6 миллионов 534,2 тысячи сомов.

«В ходе аудита произвели перерасчет отпускных по компании, включая структурные подразделения, с расчетным периодом в три календарных месяца. Установлена разница в 23 миллиона 978,9 тысячи сомов, которая подлежит доплате работникам за 2016-2017 годы. На эту разницу должны удержать подоходный налог в 1 миллион 596,5 тысячи сомов и отчисления в Социальный фонд на 6 миллионов 534,2 тысячи сомов», — говорится в сообщении.

Выявлено сокрытие по учету завышенной кредиторской задолженности в 483 миллиона 897,9 тысячи сомов. Сумма образовалась из-за несвоевременного отражения в бухгалтерском учете признанных задолженностей перед компаниями-партнерами.

В ГП «Кыргыз темир жолу» установлены резервы в 394 миллиона 332 тысячи сомов.

«Руководству компании и Фонду по управлению госимуществом рекомендовали разработать план развития компании, а правительству — рассмотреть вопрос об освобождения от уплаты в государственный бюджет 50 процентов чистой прибыли или минимизировать отчисления в пределах 15-20 процентов. Средств на полноценное развитие предприятия недостаточно», — заключили в Счетной палате.