Контрабанда машин. Финпол нашел очередной дорогой грузовик

В Кыргызстане выявили факт контрабандного ввоза грузовой автомашины Volvo-РН12 по ранее выявленной коррупционной схеме. Об этом 24.kg сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, грузовой автомобиль 2004 года выпуска задержали в Чуйской области. Установлено, что большегруз ввезли в Кыргызстан в 2017-м и зарегистрировали в Узгенском районе Ошской области по поддельным документам без самой автомашины. Потом его неоднократно перерегистрировали в других районах страны.

«Должностные лица департамента регистрации транспортных средств и водительского состава (ДРТСиВС) по Узгенскому району причинили государству ущерб в особо крупном размере — на более 2 миллионов сомов. ГСБЭП проводит мероприятия для возмещения ущерба», — подчеркнули в ведомстве.

Дело о контрабанде дорогостоящих автомобилей находится на стадии расследования. По фактам ввоза таких авто без уплаты таможенных пошлин возбудили 13 уголовных дел, под арестом 120 автомобилей. В ГСБЭП не исключают, что их может быть больше.