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Происшествия

Татту Мамбеталиева: Дастан Догоев находится на допросе в ГКНБ

Советник президента на общественных началах Дастан Догоев находится на допросе в Госкомитете национальной безопасности. Об этом 24.kg сообщила директор ОФ «Гражданская инициатива интернет-политики» Татту Мамбеталиева. 

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По ее словам, сотрудники АКС ГКНБ забрали с работы Дастана Догоева в 11.00 на допрос.

«Примерно в 15.30 супруга Дастана Догоева позвонила и попросила срочно найти адвоката. Зачем ему адвокат, если он пять часов просидел на допросе, а затем потребовал защитника?» — сказала Татту Мамбеталиева.

В пресс-центре Госкомитета национальной безопасности вновь не стали комментировать дело советника президента.

Ранее АКС ГКНБ задержал руководителей ГП «Инфоком» и ГРС. Решением суда арестованы директор ГП «Инфоком» Талант Абдуллаев, статс-секретарь Данияр Бакчиев и заместитель председателя ГРС Русланбек Сарыбаев. Последний возглавлял тендерную комиссию по закупке бланков для биометрических паспортов. Его выпустили под домашний арест. Всем троим предъявили обвинение в коррупции.

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