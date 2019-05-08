ГКНБ не подтверждает факт задержания советника президента Дастана Догоева

В Бишкеке задержан экс-председатель Государственной регистрационной службы, советник президента на общественных началах Дастан Догоев. Об этом в социальной сети Facebook написала экс-глава Коалиции за демократию и гражданское общество Динара Ошурахунова.

По ее словам, ГКНБ отрицает это, потому что суд не дал санкцию на арест.

«Его жена ищет сейчас адвоката», — написала Динара Ошурахунова.

Дастана Догоева арестовали на работе, предварительно выгнав сотрудников. Санкции при этом не было. Его жена и коллеги ищут адвоката. Гкнб отрицает или молчит, потому что нет санкции. — Dinara (@DinaraOM) May 8, 2019

В пресс-центре Госкомитета национальной безопасности сообщили, что Дастана Догоева не задерживали. В пресс-службе аппарата президента также не владеют информацией о задержании советника главы государства.

Ранее АКС ГКНБ задержал руководителей ГП «Инфоком» и ГРС. Решением суда арестованы директор ГП «Инфоком» Талант Абдуллаев, статс-секретарь Данияр Бакчиев и заместитель председателя ГРС Русланбек Сарыбаев. Последний возглавлял тендерную комиссию по закупке бланков для биометрических паспортов. Его выпустили под домашний арест. Всем троим предъявили обвинение в коррупции.