17:08
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

ГКНБ не подтверждает факт задержания советника президента Дастана Догоева

В Бишкеке задержан экс-председатель Государственной регистрационной службы, советник президента на общественных началах Дастан Догоев. Об этом в социальной сети Facebook написала экс-глава Коалиции за демократию и гражданское общество Динара Ошурахунова.

По ее словам, ГКНБ отрицает это, потому что суд не дал санкцию на арест.

«Его жена ищет сейчас адвоката», — написала Динара Ошурахунова.

В пресс-центре Госкомитета национальной безопасности сообщили, что Дастана Догоева не задерживали. В пресс-службе аппарата президента также не владеют информацией о задержании советника главы государства.

Ранее АКС ГКНБ задержал руководителей ГП «Инфоком» и ГРС. Решением суда арестованы директор ГП «Инфоком» Талант Абдуллаев, статс-секретарь Данияр Бакчиев и заместитель председателя ГРС Русланбек Сарыбаев. Последний возглавлял тендерную комиссию по закупке бланков для биометрических паспортов. Его выпустили под домашний арест. Всем троим предъявили обвинение в коррупции.
Ссылка:
просмотров: 834
Версия для печати
Материалы по теме
Татту Мамбеталиева: Дастан Догоев находится на допросе в ГКНБ
Кыргызстан идет к цифровизации, но население не готово
МККнын мурдакы жетекчиси Дастан Догоев Арменияда калыстардын көңүлүнө арзыды
Экс-глава ГРС — один из победителей конкурса «Евразийские цифровые платформы»
Дастан Догоев отставкага кетти
Глава ГРС Дастан Догоев подал в отставку
В Кыргызстане до конца октября откроют 432 информационных киоска
Кыргызтелеком подключит около 150 информационных киосков для почтамтов
Топ-5 книг от председателя ГРС Дастана Догоева
Работа ЦОН-1 была парализована из-за проблем с поставщиком Интернета
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке мужчина упал с&nbsp;восьмого этажа и&nbsp;погиб В Бишкеке мужчина упал с восьмого этажа и погиб
В&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; россиянин пытался покончить с&nbsp;собой. Его задержали В аэропорту «Манас» россиянин пытался покончить с собой. Его задержали
На&nbsp;Иссык-Куле мужчину, пристававшего к&nbsp;школьнице, избили односельчане На Иссык-Куле мужчину, пристававшего к школьнице, избили односельчане
Массовую драку в&nbsp;торговом центре устроили китайские спортсмены Массовую драку в торговом центре устроили китайские спортсмены
Бизнес
Низкий поклон и&nbsp;безграничная благодарность великому поколению победителей! Низкий поклон и безграничная благодарность великому поколению победителей!
Безопасность в&nbsp;действии: турнир по&nbsp;пожарно-прикладному спорту Безопасность в действии: турнир по пожарно-прикладному спорту
Услуга &laquo;Доверительный платеж&raquo; от&nbsp;О! становится еще удобнее Услуга «Доверительный платеж» от О! становится еще удобнее
Сотрудники ОАО &laquo;МАМ&raquo; приняли участие в&nbsp;спартакиаде Сотрудники ОАО «МАМ» приняли участие в спартакиаде