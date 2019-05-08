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Сюжет: Контрабанда дорогих авто (27)

Контрабанда машин. В Ошской области задержан очередной дорогой грузовик

В Ошской области Кыргызстана выявили факт экономической контрабанды и уклонения от уплаты таможенных платежей. Об этом сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, в Узгене задержали грузовую автомашину «Вольво ФН12420» с тентовым полуприцепом. Предварительный ущерб государственному бюджету от контрабандного ввоза грузовика составил более 1 миллиона сомов. Бюджету причинен ущерб в особо крупном размере.

«Ведется досудебное производство. ГСБЭП продолжает проверки, направленные на выявление аналогичных фактов по всему Кыргызстану», — подчеркнули в ГСБЭП.
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