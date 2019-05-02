В Новопавловке милиционеры ограбили мужчину. Их водворили в ИВС

В Сокулукском районе задержаны три милиционера по подозрению в грабеже. Об этом сообщили в ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что подозреваемые отобрали у мужчины $430.

«В ходе следствия выяснилось, что один из подозреваемых был в милицейской форме. Выяснилось, что грабителями оказались три милиционера патрульно-постовой службы Бишкека. Они попросили мужчину вытащить документы и содержимое карманов, а затем отобрали у него деньги. Подозреваемые водворены в ИВС ОВД Сокулукского района. Службой внутренних расследований МВД проводится служебное расследование», — сообщили в ГУВД.