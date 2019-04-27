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Происшествия

Мужчина требовал у соседа компенсацию. Тот разместил видео его обнаженной сестры

Ноокатский районный суд прекратил уголовное дело по факту вымогательства денег.

В приговоре указывается, что обвиняемый вымогал у соседа 70 тысяч сомов в качестве компенсации. Выяснилось, что сын соседа распространил видео его 59-летней сестры в обнаженном виде.

«Мужчину задержали при получении денег. В суде он полностью признал свою вину. Обвиняемый заявил, что в WhatsApp ему пришло видео, где его сестра запечатлена голой. Возмутившись этим, сельчанин пришел к соседу и стал вымогать у него деньги в качестве компенсации. Но, так как стороны уже помирились, просил прекратить дело», — уточняется в приговоре.
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