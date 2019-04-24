В Караколе милиционеры помогли найти потерявшихся девочек

В Караколе сотрудники милиции нашли трех потерявшихся девочек. Об этом сообщила пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

В ночь на 23 апреля весь личный состав УВД подняли по тревоге на розыск потерявшихся детей.

«Родители заявили о пропаже детей в 21.00. Выяснилось, что девочки утром того дня ушли в школу и не вернулись домой. Сначала родители пытались найти детей сами, но поиски успехом не увенчались, и они обратились в милицию», — сказали в УВД.

Работники управления проверили лесной массив, обошли дворы и хозяйственные постройки. В итоге девочек нашли в городском парке. Детей передали родителям. Со взрослыми сотрудники ИДН также провели беседу.