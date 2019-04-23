В Кыргызстане задержаны распространители спайса, среди них курсант Академии МВД

В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержаны распространители спайса — курсант второго курса Академии МВД и студент КНУ имени Ж.Баласагына. Об этом сообщили в ГКНБ КР.

Во время личного досмотра у курсанта второго курса академии А.Д. обнаружена и изъята особо крупная партия — 1 килограмм 75 граммов — этого психотропного вещества.

Установлено, что спайс предназначался для сбыта среди молодежи мелкими партиями. Стоимость его на черном рынке — около 3 миллионов сомов.

Материалы в рамках досудебного производства зарегистрированы в ЕРПП.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению других лиц, причастных к организации поставки психотропных веществ на территорию КР.