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Сюжет: Милицейские ЧП (72)

В Кыргызстане задержаны распространители спайса, среди них курсант Академии МВД

В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержаны распространители спайса — курсант второго курса Академии МВД и студент КНУ имени Ж.Баласагына. Об этом сообщили в ГКНБ КР.

Во время личного досмотра у курсанта второго курса академии А.Д. обнаружена и изъята особо крупная партия — 1 килограмм 75 граммов — этого психотропного вещества.

Установлено, что спайс предназначался для сбыта среди молодежи мелкими партиями. Стоимость его на черном рынке — около 3 миллионов сомов.

Материалы в рамках досудебного производства зарегистрированы в ЕРПП.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению других лиц, причастных к организации поставки психотропных веществ на территорию КР.
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