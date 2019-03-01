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Происшествия

В Баткенской области мужчины незаконно добывали уголь, один погиб

В Кызыл-Кие во время незаконной работы в шахте погиб 35-летний мужчина. Об этом 24.kg сообщили в УВД области.

Несчастный случай на закрытой шахте произошел вчера, 28 февраля.

«Пятеро мужчин спустились в нерабочую шахту в селе Боз и пытались добыть уголь. На глубине 75 метров под землей один из них отравился угарным газом. Пострадавшего увезли в территориальную больницу, однако медики констатировали смерть. Родственники погибшего отказались от проведения судебно-медицинской экспертизы», — сообщили в УВД.
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