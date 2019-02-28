Откусившего человеку ухо кыргызстанца задержали в России

Гражданина Кыргызстана, откусившего в драке ухо соотечественнику, задержали в Челябинской области России. В ближайшее время его отправят на родину для привлечения к ответственности, сообщил портал News.ru.

Инцидент произошел летом 2017 года в селе Уч-Коргон Кадамджайского района Кыргызстана. Злоумышленник беспричинно напал на потерпевшего, избил и лишил его уха, причинив тяжкий вред здоровью.

Правоохранительные органы Кыргызстана объявили 35-летнего мужчину в розыск, но он сбежал в Россию, где и скрывался все это время.

Подозреваемый находится под стражей. В отношении него провели экстрадиционную проверку и приняли решение о передаче кыргызской стороне. На родине ему грозит до восьми лет лишения свободы.