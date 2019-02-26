В Кара-Балте восемь неизвестных избили инвалида по слуху

В Кара-Балте восемь неизвестных парней избили инвалида по слуху. Об этом 24.kg рассказала сестра пострадавшего Гулнара Жусуппекова.

По ее словам, ночью 17 февраля 24-летний Акжолбек Солтонбеков таксовал, два клиента попросили его довезти до села Полтавка.

«Он сказал клиентам, что стоимость проезда — 100 сомов, те согласились. Однако, приехав на место, они всучили ему лишь 10 сомов. Акжолбек не стал ввязываться в конфликт, потому что не мог кричать или что-то предпринять. Когда брат возвращался домой, его на двух машинах догнали восемь парней. Вытащив из машины, они избили его до потери сознания. Он инвалид по слуху. Сейчас Акжолбек в больнице с травмами головы. Мой брат испытал огромный стресс, после чего стал плохо спать», — сказала Гулнара Жусуппекова.

Мать пострадавшего отметила, что в ту же ночь написала заявление в милицию. Однако правоохранители ничего не предпринимают.

«Над моим братом страшно издевались. После избиения он потерял сознание, когда пришел в себя, позвонил по видеосвязи и рассказал о случившемся. У Акжолбека порвана губа, на голове гематомы. Дело расследует следователь Жайылского РОВД Руслан Медетов. Он ссылается на то, что не может найти сурдопереводчика, чтобы поговорить с сыном, хотя он опознал обидчиков. В итоге из восьмерых злоумышленников милиция установила личность только четверых», — добавила Гулнара Жусуппекова.

В ГУВД Чуйской области 24.kg пояснили, что водителя такси пока не допросили, поскольку он является инвалидом по слуху.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза. Заявителя не допросили, так как он инвалид по слуху. Его допросят по прибытии сурдопереводчика. По предварительным данным, спор между мужчинами начался из-за цены за поездку. Конфликт разгорелся с новой силой, когда подъехали приятели пассажира», — прокомментировали в ГУВД.