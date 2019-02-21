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Происшествия

В Чуйской области мужчина, вышедший из тюрьмы месяц назад, убил собутыльника

В Сокулукском районе Чуйской области мужчина, вышедший из тюрьмы около месяца назад, убил собутыльника. Об этом проинформировала пресс-служба МВД Кыргызстана.

По ее данным, 19 февраля в 12.50 в ОВД Сокулукского района поступило сообщение о ножевом ранении жителя села Комсомол, 50-летнего К.В. Родственники, обнаружив мужчину, вызвали милицию и скорую помощь, но пострадавший по дороге в больницу скончался.

Оперативники по горячим следам задержали 45-летнего И.Р., жителя Чуйской области, ранее несколько раз судимого. Он освободился из мест лишения свободы около месяца назад.

По предварительной версии, преступление совершено на почве пьяной ссоры. Задержанный водворен в ИВС.
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