Серая торговля. Как в Кыргызстане у государства воруют миллиарды

В последнее время достоянием общественности стали несколько крупных коррупционных схем, из-за которых бюджет потерял сотни миллионов сомов. Среди них контрабанда машин, подделка документов, контрабандный ввоз товаров и уход от таможенных платежей.

О том, как в Кыргызстане процветает серая торговля, 24.kg подробно рассказали в ГСБЭП.

Ввозим машины, минуя таможню

Самой скандальной коррупционной схемой стал ввоз дорогостоящих автомобилей, минуя таможню. Этим делом занимаются сразу несколько ведомств — ГСБЭП, таможня, МВД, ГКНБ. Схему вскрыли еще в 2016 году, но распутывают ее до сих пор.

Сотрудники департамента регистрации транспортных средств и водительского состава (ДРТСиВС) на основании поддельных документов о якобы снятии с учета автомашин из стран ЕАЭС без автомашин делали незаконную первичную регистрацию (постановку на учет) машины. На них выдавали техпаспорт и госномера.

В итоге без уплаты таможенных пошлин машины въезжали в Кыргызстан с госномерами и всеми документами.

Сумма ущерба по каждому такому автомобилю — от 1 до 2 миллионов сомов. Только ГСБЭП выявила 120 таких авто, в том числе более 25 грузовиков и 25 машин премиум-класса.

Еще одна схема касалась раритетных автомобилей. Тут логика немного другая. Их ввозили и оформляли в Кыргызстане, чтобы потом легализовать в России.

С января по апрель 2016 года в Бишкеке оформили пять раритетных и дорогих машин на одного человека.

Почти сразу авто сняли с учета для дальнейшего вывоза в Россию. Позже выяснили, что машины в Кыргызстане регистрировали на основании документов, выданных в Беларуси. Но там заявили, что машины у них не регистрировали. Выяснилось, что таможенное оформление всех пяти машин не проводили ни в одной из стран ЕАЭС.

Россияне, на которых авто снимали с учета, рассказали, что ничего не знают о машинах. Да и в Кыргызстане они никогда не были.

Ущерб из-за неуплаты таможенных платежей по этим машинам составил 13,7 миллиона сомов.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело. Ведется следствие.

Ущерб бюджету и имиджу

Нечистые на руку предприниматели в Кыргызстане предпочитают не платить не только таможенные сборы, но и налоги. Например, в Таласской области мужчина зарегистрировался как индивидуальный предприниматель и всего за 1 тысячу сомов оформлял на себя импорт чужих товаров народного потребления из Казахстана.

Товары поступали через КПП «Чон-Капка». Никакой налоговой отчетности предприниматель не представлял. Ущерб от его «работы» оценили в 7 миллионов сомов.

Жажда наживы наносит вред не только бюджету государства, но и его имиджу на международной арене. Соседи по Евразийскому экономическому союзу используют любую возможность, чтобы попенять нам на недостатки.

Россельхознадзор пачками возвращает назад кыргызские грузы. Чиновники и обыватели ищут проблему в торговых войнах. Но зачастую претензии оказываются не такими надуманными.

Предприниматели предпочитают покупать поддельные сертификаты соответствия ЕАЭС. Тут же находятся те, кто их изготавливает.

Финполовцы в 2018 году выявили схему, по которой изготавливали подобные документы. Группа в сговоре с должностными лицами Чуй-Бишкекского управления департамента карантина растений при Министерстве сельского хозяйства в 2015-2018 годах подделывала международные товарно-сопроводительные документы, включая фитосанитарные сертификаты для экспорта сельскохозяйственных продуктов в страны ЕАЭС.

ГСБЭП нашла место, где изготавливали поддельные документы. Там были пустые бланки фитосанитарных сертификатов, международных товарно-транспортных накладных (СМР), патенты на различных лиц, печати различных обществ и штампы. По этому делу задержали четыре человека. Следствие до сих пор не закончили.

Таможня дает добро

Одной из самых скандальных и громких историй последнего времени стало задержания нескольких бывших сотрудников таможни. В мае 2018 года ГСБЭП задержала экс-начальника Центральной таможни Нурбека Айбашева за злоупотребление должностным положением.

Он способствовал незаконному таможенному оформлению товаров из Китая. Ущерб — более 166 миллионов сомов из-за неуплаты таможенных пошлин.

Позже задержали и этапировали из Баку в Бишкек экс-главу таможни Адамкула Жунусова. В декабре 2018 года арестовали заместителя начальника таможни «Северная» Эльнуру Мамбетжунусову.

Расследование дела продолжается.

Ущерб только растет

На содержание Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями в 2018 году бюджет израсходовал 216 миллионов сомов. Сумма возмещенного ущерба составила более 4 миллиардов сомов.

В 2018 году ущерб по экономическим преступлениям вырос на 1 миллиард 937,1 миллиона сомов — до 6,2 миллиарда сомов.

Суммы возмещения ущерба выросли практически вдвое — с 2,3 миллиарда сомов в 2017-м до 4,3 миллиарда сомов в 2018-м. Чаще всего пойманные на нарушениях предпочитают сразу выплачивать причитающиеся налоги, сборы и платежи.

На единый депозитный счет для борьбы с коррупцией с июня 2018 года ГСБЭП перечислила более 500 миллионов сомов.

Одним из самых крупных перечислений стало возмещение ущерба по делу интернет-провайдера «Акнет», который перевел через счет более 150 миллионов сомов.