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Неплательщики экспортных пошлин задолжали государству более 2 миллионов сомов

Таможенная служба выявила факты неуплаты более 2 миллионов сомов экспортных пошлин. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, риски неуплаты пошлины выявлены в ходе анализа и мониторинга таможенного декларирования с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023-го на предмет соблюдения постановления правительства КР от 16 мая 2016 года № 254 «Об утверждении ставок вывозных (экспортных) таможенных пошлин на вывоз необработанных шкур крупного рогатого скота и животных семейства лошадиных».

Неуплата экспортных пошлин установлена по следующим фактам:

  • 5 ноября 2019-го ОсОО «К», вес — 16 тысяч 997 килограммов, экспортная пошлина — 264 тысячи 927 сомов;
  • 20 июля 2020 года ОсОО «А.Л.», вес — 21 тысяча килограммов, экспортная пошлина — 371 тысяча 847 сомов;
  • 8 мая 2021-го ОсОО «Т.», вес — 25 тысяч килограммов, экспортная пошлина — 512 тысяч 322 сома;
  • 20 мая 2021 года ОсОО «Т.», вес — 25 тысяч килограммов, экспортная пошлина — 512 тысяч 322 сома;
  • 31 мая 2021-го ОсОО «Т.», вес — 25 тысяч килограммов, экспортная пошлина — 512 тысяч 322 сома.

Общая сумма неуплаченных экспортных таможенных пошлин по пяти фактам составила 2 миллиона 70 тысяч 49 сомов.

Собранные материалы переданы в соответствующие таможенные органы в целях взыскания причитающихся платежей.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/294223/
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