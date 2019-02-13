Контрабанда машин. Ущерб государству составил более 20 миллионов сомов

Должностные лица департамента регистрации транспортных средств и водительского состава (ДРТСиВС) Узгенского района из-за незаконного оформления машин причинили ущерб более чем на 20 миллионов сомов. Об этом 24.kg сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.

Сегодня ГСБЭП расследует несколько уголовных дел по ранее выявленной коррупционной схеме по ввозу дорогостоящих и грузовых автомашин. Дела возбуждены против сотрудников межрегиональной экзаменационной группы департамента регистрации транспортных средств и водительского состава при ГРС и других лиц.

Установлено, что с января 2016 года по декабрь 2017 года должностные лица ДРТСиВС по Узгенскому району организовали преступную группировку. Они вносили в официальные документы заведомо ложные сведения, составляли фиктивные протоколы осмотра машин. В итоге в этом отделе были незаконно оформлены 48 дорогих автомобилей и грузовиков.

«Первичная регистрация транспортных средств проводилась на основании документов, свидетельствующих о приобретении их на территории России и Казахстана, а также сопроводительной накладной, якобы выписанной должностными лицами Государственной пограничной службы. Однако по правилам при ввозе накладную должны были сдать в соответствующий налоговый орган. Но, по сведениям УГНС по Узгенскому району, сопроводительные накладные, выписанные на имя граждан Кыргызстана не поступали», — прокомментировали в ГСБЭП.

В Гостаможенной службе сообщили, что таможенное оформление транспортные средства не проходили. Из-за действий сотрудников ДРТСиВС Узгенского района государству причинен ущерб в 23,6 миллиона сомов.

11 февраля 2019 года по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями 320 (злоупотребление должностным положением), 329 (служебный подлог), 43 (соучастие в преступлении), 359 (подделка документов) Уголовного кодекса задержан и водворен в ИВС Оша начальник межрегионального отдела ДРТСиВС по Узгенскому, Каракульджинскому, Алайскому и Чон-Алайскому районам А.М. Сейчас рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.