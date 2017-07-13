Задержан член международной террористической организации

В ходе мероприятий по нейтрализации подпольных террористических ячеек сотрудники Госкомитета национальной безопасности задержали члена международной террористической организации (МТО) Н.С., гражданина КР.

Установлено, что в период пребывания за рубежом в 2015 году он был завербован эмиссарами МТО и переброшен в сирийско-иракскую зону вооруженного конфликта. После прохождения боевой подготовки направлен в Кыргызстан с целью создания террористического подполья.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 375 (наемничество) УК КР. Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ КР. Ведется следствие.