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Происшествия

У школьницы в России на уроке взорвался смартфон

Фото sakh.com. Взорвавшийся смартфон

Во время уроков в одной из школ Южно-Сахалинска лежавший на парте ученицы шестого класса смартфон Xiaomi взорвался. Об этом сообщило издание Sakh.com.

По его данным, в классе раздался громкий хлопок, после чего ученики покинули помещение. Хотя открытого пламени не было, в классе явно ощущался запах горелой пластмассы. Никто не пострадал.

Девочка рассказала, что ее смартфон начал сильно греться за день до взрыва, но она не придала этому значения. Кроме того, она пользовалась гаджетом на уроке, несмотря на школьный запрет.

Производитель смартфона решил подарить девочке гаджет взамен испорченного. Xiaomi заявила, что очень ценит безопасность и лояльность клиентов. Компания выясняет причины происшествия.
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