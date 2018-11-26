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Происшествия

На Иссык-Куле школьник получил ожоги от взрыва мобильного телефона

На Иссык-Куле у школьника взорвался мобильный телефон. Ребенка госпитализировали, сообщил пресс-центр Министерства здравоохранения.

По его данным, школьник поступил 24 ноября в 23.45 в Тонскую территориальную больницу с травмами, полученными в результате взрыва сотового телефона. Аппарат находился в кармане брюк ребенка.

«Пострадавшему поставили диагноз химический и термический ожоги грудной клетки, живота, в области промежности и правого бедра 1-2 степени (30 процентов)», — отметили в Минздраве.

По данным ведомства, состояние больного стабильно тяжелое. Соответствующее лечение получает.
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