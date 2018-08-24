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Новая технология помешает батарейкам смартфонов взрываться

Фото YouTube. Диоксид кремния, который может спасти аккумуляторы от возгорания

Исследователи изобрели модификацию литий-ионного аккумулятора, который, по их утверждению, не загорится и не взорвется. Об этом сообщил портал mail.ru.

Внутри обычной литий-ионной батарейки есть два электрода, разделенных тонким куском пластика. Если изоляция по какой-то причине не срабатывает и электроды соприкасаются, жидкий электролит может загореться.

Ученые установили, что примесь в виде диоксида кремния в электролитах заставит жидкость затвердевать при контакте, предотвращая соприкосновение электродов. Это убережет батарейки от возгорания.

Один из исследователей, работающих над аккумулятором нового типа, говорит, что целью его проекта является создание литий-ионной батареи, которая будет работать, даже если часть батареи повреждена при ударе. При этом часть электролита внутри батареи затвердеет. Это позволит производителям смартфонов применять более емкие и безопасные аккумуляторы.
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