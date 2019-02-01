Перестрелка в Токмаке. Хулиганство Аската Усенова признали тяжким преступлением

Адвокат участника перестрелки Аската Усенова обжаловала постановление о его взятии под стражу в Чуйском областном суде. Об этом 24.kg сообщила юрист Алтын Бектурова.

По ее словам, суд посчитал, что хулиганство, совершенное Аскатом Усеновым, — тяжкое преступление.

«Суд считает, что мой подзащитный будет препятствовать следствию. Кроме того, Аскат Усенов по версии следствия применил огнестрельное оружие, хотя это не так», — сказала Алтын Бектурова.

В ночь на 24-25 января около Токмака произошла перестрелка. Еще один участник перестрелки — родственник депутата Жогорку Кенеша — также госпитализирован. Суд вынес постановление о том, что Аскат Усенов и Дастан Бейшенкулов должны быть водворены в СИЗО.