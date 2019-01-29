Контрабанда авто. Таможенники нашли 32 незаконные машины

В Кыргызстане выявили факты нарушения таможенного законодательства при ввозе в страну транспорта. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

Еще в 2017 году в Кыргызстане выявили схему уклонения от уплаты таможенных платежей. Под арестом более 120 дорогих автомобилей. Не исключено, что их больше. ГТС, Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями и МВД продолжают проверки.

Таможня вторую неделю сообщает о задержании незаконно ввезенных автомобилей. Так, сотрудники ГТС обнаружили факты нарушения таможенного законодательства при ввозе 16 грузовых автомобилей Volvo, DAF и MAN. Кроме того, обнаружены два Hyundai Porter и один легковой автомобиль Mercedes-Benz Vito.

Ущерб от незаконного ввоза 32 транспортных средств составил 19 миллионов 154,9 тысячи сомов.

«Во время проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что все транспортные средства поставлены на первичный учет по поддельным документам. Все материалы направлены в Генеральную прокуратуру», — заключили в ГТС.