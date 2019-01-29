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С начала 2019 года в Кыргызстан доставили 19 грузов 200

С начала 2019 года в Кыргызстан доставили 19 грузов 200. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель директора информационного консультативного центра Государственной службы миграции Алмаз Алыбаев.

По его данным, 18 граждан Кыргызстана умерли в России.

«Сейчас мы рассматриваем 20 заявлений о выплате расходов на перевозку груза 200. Еще один человек умер в 2018 году. Всего должны выплатить 1 миллион сомов», — отметил Алмаз Алыбаев.

Сумма выплаты за транспортировку груза 200 составляет 50 тысяч сомов.

В 2018-м о выплате на транспортировку груза 200 получено 199 заявлений. По ним 178 человек погибли в России, по трое — в Казахстане и Южной Корее, 10 — в Турции, по одному — в Италии, Швеции, Саудовской Аравии и Китае.

«Наши мигранты погибают в основном на строительных и промышленных объектах», — рассказал Алмаз Алыбаев.
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