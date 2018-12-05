12:32
USD 69.85
EUR 79.54
RUB 1.05
Происшествия

Декларации-2018. Генпрокуратура нашла нарушения в МИД, ЦИК и судах

Генеральная прокуратура Кыргызстана изучает материалы Налоговой службы по фактам непредставления деклараций либо их подачи в неполном виде и с искаженными данными. Об этом сообщила пресс-служба ГП КР.

Выявлены нарушения в Министерстве иностранных дел. Генпрокуратура отмечает, что закон о декларировании нарушили генеральный консул, два вице-консула и консул в Стамбуле (Турция), советник, третий секретарь и главный специалист посольства Кыргызстана в ОАЭ, советники в посольствах Ирана и Германии, третий секретарь Департамента консульской службы и консул Генерального консульства в Екатеринбурге.

Генпрокуратура внесла в МИД представление об устранении нарушений и привлечении виновных к ответственности.

К административной ответственности привлечены глава государственной администрации Кадамджайского района, мэр Баткена, бывший глава государственной администрации Узгенского района, бывший спецпредставитель ЦИК в Баткенской территориальной избирательной комиссии (ТИК) и спецпредставители ЦИК в Ак-Суйской, Ноокатской и Таш-Кумырской ТИК.

Приказом генерального прокурора к дисциплинарной ответственности привлечены 15 работников органов прокуратуры.

«Ранее Генеральная прокуратура внесла представления в Дисциплинарную комиссию при Совете судей о привлечении к дисциплинарной ответственности действующих судей и рассмотрении вопроса о даче согласия на привлечение к административной ответственности судей, прекративших свои полномочия, которые находятся на рассмотрении», — говорится в сообщении.
Ссылка:
просмотров: 744
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане судьи скрыли в декларациях о доходах свою недвижимость и авто
Премьер-министр Кыргызстана заработал за год 2 миллиона 367 тысяч сомов
Обещали, но не сделали. ГНС так и не опубликовала декларации чиновников
Судьям Кыргызстана запретят совершать покупки свыше 100 тысяч сомов
У более 50 чиновников Кыргызстана выявили несоответствие в декларациях
Ущерб государству. Независимо от должностей чиновников будут привлекать к ответу
В Госналоговой службе рассказали, как проверяют декларации чиновников
Декларации чиновников. Тайна за семью печатями
Обогатиться не удастся. В Кыргызстане ужесточат сдачу декларации о доходах
Чиновникам Кыргызстана изменят порядок сдачи декларации о доходах
Популярные новости
В&nbsp;Китае только в&nbsp;одном районе задержали около 22&nbsp;тысяч кыргызов В Китае только в одном районе задержали около 22 тысяч кыргызов
В&nbsp;Кыргызстане задержали заместителя начальника таможни &laquo;Северная&raquo; В Кыргызстане задержали заместителя начальника таможни «Северная»
Более $30 тысяч пыталась провезти в&nbsp;трусах в&nbsp;Кыргызстан гражданка Узбекистана Более $30 тысяч пыталась провезти в трусах в Кыргызстан гражданка Узбекистана
В&nbsp;США осужденный признался, что убил 90&nbsp;человек за&nbsp;35&nbsp;лет В США осужденный признался, что убил 90 человек за 35 лет
Бизнес
Эмир Чукуев попрощался с&nbsp;коллективом ОАО &laquo;Международный аэропорт &laquo;Манас&raquo; Эмир Чукуев попрощался с коллективом ОАО «Международный аэропорт «Манас»
Президент &laquo;АЮ&nbsp;Холдинг&raquo; Ш.Абдыкеримов оказал помощь ЛОВЗ на&nbsp;350 тысяч сомов Президент «АЮ Холдинг» Ш.Абдыкеримов оказал помощь ЛОВЗ на 350 тысяч сомов
ЭКО. Новейшие достижения ЭКО. Новейшие достижения
Открытое обращение отечественных нефтетрейдеров к&nbsp;президенту Кыргызстана Открытое обращение отечественных нефтетрейдеров к президенту Кыргызстана