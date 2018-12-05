Декларации-2018. Генпрокуратура нашла нарушения в МИД, ЦИК и судах

Генеральная прокуратура Кыргызстана изучает материалы Налоговой службы по фактам непредставления деклараций либо их подачи в неполном виде и с искаженными данными. Об этом сообщила пресс-служба ГП КР.

Выявлены нарушения в Министерстве иностранных дел. Генпрокуратура отмечает, что закон о декларировании нарушили генеральный консул, два вице-консула и консул в Стамбуле (Турция), советник, третий секретарь и главный специалист посольства Кыргызстана в ОАЭ, советники в посольствах Ирана и Германии, третий секретарь Департамента консульской службы и консул Генерального консульства в Екатеринбурге.

Генпрокуратура внесла в МИД представление об устранении нарушений и привлечении виновных к ответственности.

К административной ответственности привлечены глава государственной администрации Кадамджайского района, мэр Баткена, бывший глава государственной администрации Узгенского района, бывший спецпредставитель ЦИК в Баткенской территориальной избирательной комиссии (ТИК) и спецпредставители ЦИК в Ак-Суйской, Ноокатской и Таш-Кумырской ТИК.

Приказом генерального прокурора к дисциплинарной ответственности привлечены 15 работников органов прокуратуры.

«Ранее Генеральная прокуратура внесла представления в Дисциплинарную комиссию при Совете судей о привлечении к дисциплинарной ответственности действующих судей и рассмотрении вопроса о даче согласия на привлечение к административной ответственности судей, прекративших свои полномочия, которые находятся на рассмотрении», — говорится в сообщении.