Притон в Сузаке. Женщин избивали и принуждали к сексу

В Сузакском районе Джалал-Абадской области сотрудники криминальной милиции обнаружили притон, хозяин которого избивал секс-работниц. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

Уточняется, что мужчина обманом заставлял девушек работать. Возбуждено уголовное дело по статье «Организация или содержание притонов для занятия проституцией» УК КР.

«Девушек запирали в частном доме и никуда оттуда не выпускали. Три секс-работницы подвергались насилию со стороны хозяина притона. Пострадавшие получают психологическую помощь. Подозреваемый задержан», — отметили в УВД.