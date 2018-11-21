В Бишкеке охранники торгового центра избили посетителя

В Бишкеке сотрудники охраны одного из торговых центров избили посетителя. Информация об этом появилась на странице kyrgyznews в социальной сети Instagram.

Потерпевший Игорь Мун утверждает, что после застолья он решил посмотреть фильм в кинотеатре Bishkek Park, однако сотрудники службы безопасности не пустили его в центр и избили. Мужчина не отрицает факт алкогольного опьянения, но считает, что действия охраны ТРЦ необоснованны.

В ГУВД Бишкека 24.kg подтвердили, что заявление от потерпевшего действительно поступило, назначена судебно-медицинская экспертиза.

«Потерпевший просит принять меры в отношении сотрудников службы безопасности ТРЦ. По его словам, 17 ноября он с супругой и друзьями пришел в торговый центр, однако сотрудники охраны не пустили его, пояснив, что вход в нетрезвом состоянии запрещен. После между потерпевшим и охраной ТРЦ произошла словесная перепалка, переросшая в драку. Сотрудники службы безопасности нанесли мужчине телесные повреждения. Проводится разбирательство», — прокомментировали в ГУВД.