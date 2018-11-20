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Происшествия

Дебош мнимого сотрудника ГКНБ в кафе. Потерпевший отказался от обвинений

Заявитель по делу о дебоше сотрудника ГКНБ отказался от поддержания обвинения. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД.

Уточняется, что 15 ноября в УВД Первомайского района с заявлением обратился 23-летний М.Б. Он просил принять меры в отношении неизвестного мужчины, который в кафе «Лайф Бар» представился сотрудником ГКНБ, угрожал пистолетом и нанес ему телесные повреждения.

«Факт зарегистрирован в УВД Первомайского района. В тот же день назначили судебно-медицинскую экспертизу. Спустя четыре дня М.Б. написал заявление о прекращении разбирательства по его первичному заявлению, ссылаясь на то, что претензий не имеет. От прохождения судебно-медицинской экспертизы он также отказался. Между тем работа по установлению лица, причастного к происшествию, продолжается», — проинформировали в ГУВД.
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