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Происшествия

В Кара-Балте милиционеры забрали у пьющей матери пятимесячного ребенка

Инспекторы по делам несовершеннолетних Жайылского района провели рейд по выявлению семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Милиционеры посетили шесть неблагополучных семей, где воспитываются дети, провели беседы с родителями, предупредили об ответственности в случае ненадлежащего воспитания.

«В Кара-Балте женщина, живя на съемной квартире с пятимесячным ребенком, систематически употребляет спиртное и ведет аморальный образ жизни. Она не работает и не выполняет обязанности по воспитанию ребенка. На момент посещения была пьяна. Милиционеры забрали ребенка у матери и доставили в территориальную больницу Жайылского района», — отметили в ГУВД.
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