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423,3 миллиона сомов составил ущерб от коррупционных преступлений в Кыргызстане

За 9 месяцев 2018 года в Кыргызстане выявили 333 коррупционных преступления, ущерб по которым составил 423,3 миллиона сомов. Об этом сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, по сравнению с 2017-м количество преступлений выросло на 70, а ущерб — на 223,7 миллиона сомов. После возбуждения уголовных дел в бюджет возместили 154,3 миллиона сомов.

Кроме того, выявили 95 фактов хищения бюджетных средств и преступлений, связанных с госзакупками, на 125,2 миллиона сомов. По ним возбудили 91 уголовное дело, в бюджет возместили 18,1 миллиона сомов.

«По фактам должностных правонарушений возбудили 254 уголовных дела. В том числе 20 по фактам взяточничества», — подчеркнули в ГСБЭП.
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