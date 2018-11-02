В Ноокенском районе сын жестоко избил мать. Его посадили в СИЗО

В Ноокенском районе Джалал-Абадской области сын жестоко избил свою мать. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что от полученных травм 66-летняя женщина умерла в больнице.

«Мужчина пришел домой и сильно избил мать палкой. Потерпевшую госпитализировали, но спасти ее не удалось. Ноокенский районный суд вынес постановление о взятии подозреваемого под стражу. Ему предъявлено обвинение в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего», — сообщили редакции.