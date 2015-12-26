Наказание и преступление

Фильмы о похищениях всегда интригуют. Ты сопереживаешь человеку, попавшему в плен, и строишь догадки, каким образом он мог бы сбежать. Однако в новой ленте «Преступная деятельность» нет однозначных героев. И похитители, и похищенный являются плохими парнями. Главная загадка в том, кто окажется хитрее.

Зрителей ждет сумбурное начало: чьи-то похороны, любовный акт, разговоры ни о чем с обилием брани… Затем квартет друзей-неудачников ввязывается в авантюру. Они занимают деньги у мафиози (Джон Траволта) и теряют их. Параллельно решают личные проблемы. Один пытается избавиться от репутации школьного ботаника, другой буквально сходит с ума, подозревая невесту в измене.

Герой Траволты ходит в парике и строгом костюме, учит должников азам экономики и квантовой физики. Он ставит их на счетчик, требуя $400 тысяч. А поскольку отдавать им, конечно же, нечем, приходится долг отрабатывать. Всего-то нужно похитить одного жулика и подержать его немного взаперти. Бандиты-дилетанты берутся за дело. Они безнадежно глупы, но умудряются справиться с первой частью задания. Но потом похищенный начинает их изводить, искушать, задабривать… «Иногда кажущийся тупик – это, на самом деле, возможность. Отпусти, и я щедро тебе заплачу», - говорит он одному из похитителей, пока другие спят. А вы бы устояли от соблазна?

Похоже, авторы черпали вдохновение в проектах таких мастеров, как Квентин Тарантино и Гай Ричи. Сценарий фильма причудлив. Много разговоров, и, если смотреть вечером, можно уснуть. Порой не понимаешь, что творится на экране, и зачем показывают ту или иную сцену. Благо, в развязке многое встает на свои места.

Одну из главных ролей исполнил Майкл Питт, здорово играющий в триллерах и мелодрамах. Он подтвердил реноме талантливого актера, затмив всех, с кем делил экранное время.

Джон Траволта снимается редко, но метко. Уже не играет крутых парней и героев-любовников, а выбирает роли, соответствующие его возрасту. Харизматичен и обаятелен. Как в былые времена работает с огоньком в глазах. Даже негодяя играет так, что тому симпатизируешь.

Постановщик фильма – колоритный Джеки Эрл Хейли, наиболее известный широкой аудитории по роли Фредди Крюгера в фильме «Кошмар на улице Вязов» (2010). Это его режиссерский дебют. Надо признать, что для первого раза он справился неплохо. Особенно порадовали многочисленные мелкие детали (смешные, абсурдные, а то и пошлые эпизоды), которыми насыщено повествование. Например, головорезы приходят в бар на разборки. Глядь - на диване какой-то парень развлекается с блудницей. Они попадают в кадр всего пару раз, но именно такие сцены придают фильму необходимый криминальный колорит. Сразу видно, что к делу Хейли подошел с юмором и душой. А еще он сыграл здесь роль философствующего лысого громилы.

Со временем этот фильм мог бы стать культовым, если бы не чересчур надуманная и нелогичная концовка. В стремлении быть оригинальным малоизвестный сценарист Роберт Лоуелл перегнул палку. Смекалистые зрители всегда должны иметь шанс догадаться, каким будет финал фильма с закрученным сюжетом. Но в «Преступной деятельности» это невозможно.

«Преступная деятельность»

США, 2015 год, 94 минуты

Режиссер: Джеки Эрл Хейли

В ролях: Майкл Питт, Дэн Стивенс, Джеки Эрл Хейли, Джон Траволта

Жанр: криминал.