Онлайн-отзыв об услугах в больницах теперь могут оставить кыргызстанцы

Министерство здравоохранения КР стало участником инициативы по внедрению единой системы сбора отзывов через QR-коды во всех организациях здравоохранения страны.

По данным пресс-центра ведомства, теперь каждый пациент или посетитель может оставить мнение о полученной услуге всего за 30 секунд.

Для это нужно:

навести камеру телефона на QR-код у входа, стойки регистрации или в зоне ожидания;

перейти по ссылке и заполнить короткую форму (оценка сервиса и поле для предложений);

Отзыв автоматически поступит в ответственное ведомство, а при указании контактов отправитель получит ответ.

Каждое сообщение фиксируется, рассматривается и получает официальный статус. При необходимости принимаются меры, а результаты доводятся до граждан.

Система разработана для того, чтобы сделать обратную связь удобной, прозрачной и результативной. Данные надежно защищены и обрабатываются в соответствии с законодательством о персональных данных.

Министерство подчеркивает: чем активнее граждане делятся отзывами, тем качественнее и справедливее становится система здравоохранения.